Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не политизировать процессы, которые ведутся в Нагорном Карабахе для установления мирной жизни, сообщает ТАСС.

"Не надо сейчас политизировать процесс. Он идет достаточно сложно, потому что решаются и вопросы, связанные с маршрутами соединения этого региона, связанные с обеспечением того, что сейчас называют связанностью региональных отношений. Решаются вопросы линии соприкосновения, делимитации и демаркации границ. Это практические, понятные вещи, которые необходимо решить, чтобы регион свободно вздохнул и зажил мирной жизнью", - сказал российский министр в четверг на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Арой Айвазяном.