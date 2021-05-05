«Дорога Победы» почти полностью очищена от мин

«Дорога Победы» в Шушу будет полностью очищена от мин в течение двух - трех дней. Об этом сказал журналистам заведующий отделом Агентства Азербайджана по разминированию Идрис Исмаилов.

По его словам, на сегодняшний день завершены работы по разминированию по 16 проектам.

«Полностью очищены от мин 10-километровая дорога в Суговушан, территории, на которых построены ЛЭП Физули-Гадрут и Физули-Шуша.

В настоящее время ведутся работы по 19 проектам, в том числе железных дорог и автомагистралей. Также ведется разминирование железнодорожных линий Барда-Агдам и Физули-Зангилан. Продолжается очистка от мин автодороги Физули-Шуша», - сказал Исмаилов.