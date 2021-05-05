Минздрав: вакцинация в Азербайджане, возможно, будет сезонной

Возможно, что в будущем вакцинация от COVID-19 в Азербайджане будет носить сезонный характер. Об этом сказал первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев на брифинге Оперативного штаба при Кабмине.

Теймур Мусаев отметил, что в связи с этим Азербайджан ведет переговоры со всеми производителями вакцин.

Первый замминистра здравоохранения добавил, что поставка вакцин от коронавируса в Азербайджан будет продолжена.