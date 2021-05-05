Синоптики о погоде на завтра
Завтра, 7 мая, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, во второй половине дня местами дождь. Ветер умеренный южный, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.
На Апшеронском полуострове темпераутра воздуха ночью составит 11-13, днем 18-21, в Баку ночью 11-13, днем 18-20 градусов тепла.
Атмосферное давление - 763 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.
В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако к вечеру возможны переменные грозовые дожди, местами ливни, град. Утром туман, ветер восточный. Ночью 10-14, днем 20-25 градусов тепла, в горах ночью 3-8, днем 10-15 градусов тепла.
7 мая на Апшеронском полуострове ожидается температурный режим, близкий к климатической норме, и небольшие колебания метеофакторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.