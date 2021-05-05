Японцы создадут зоны «зеленой энергии» на освобожденных территориях

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минэнерго, соглашение предусматривает разработку соответствующей концепции и генерального плана по созданию зоны «зеленой энергии» на освобожденных территориях с целью эффективного использования возобновляемого энергетического потенциала, такого как ветровая, солнечная, гидро- и геотермальная, биоэнергетическая энергия, энергоэффективных технологий, а также энергообеспечения региона на основе современных подходов к управлению энергией.

Между Министерством энергетики Азербайджана и японской компанией TEPSCO подписано соглашение о создании зоны «зеленой энергии» на освобожденных территориях.

В рамках проекта будет изучен международный опыт в этой области, сценарии спроса на энергию и энергоснабжение в зависимости от экономического развития и расселения населения на освобожденных территориях, интеграция возобновляемых источников энергии в сеть, энергоэффективность, транспорт, городское строительство, управление отходами, интеллектуальные сети и др.

Отметим, что компания TEPSCO, основанная в 1960 году, реализовала проекты в более чем 90 странах мира и имеет международный опыт в области «зеленой энергии». Компания предлагала «зеленые решения» в рамках проектов «Умный город» в Японии, Вьетнаме, Малайзии, Индонезии, Бразилии и Таиланде.

Компания также участвовала в реализации ряда проектов в Азербайджане. Из них можно отметить консультационные услуги в проекте строительства электростанций «Север-1» и «Север-2», отраслевой анализ энергетического сектора Азербайджана и другие.

Напомним, 3 мая 2021 года президент Азербайджана подписал распоряжение о мерах по созданию зоны «зеленой энергии» на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.