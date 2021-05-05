«Азеришыг» в корне изменил ситуацию в северо-западном регионе Фото
В Азербайджане продолжаются работы по реконструкции сетей электроснабжения, в том числе в регионах страны с большим туристическим потенциалом, сообщили haqqın.az в пресс-службе ОАО «Азеришыг».
Согласно информации, в селах Габалинского, Исмаиллинского, Огузского, Шекинского, Балакенского, Загатальского, Гахского районов, входящих в зону ответственности Северо-Западного регионального управления энергоснабжения и продаж (РУЭП), полностью реконструируется 0,4-киловаттная (кВт) сеть. Деревянные опоры заменяют новыми железными опорами, линии электропередач - самоизолирующими проводами, новыми кабелями. Устанавливаются новые комплектные трансформаторные подстанции (КТП), а также обновляются счетчики с размещением их вне дворов.
Отметим, что работы по полной реконструкции электросетей в регионах Азербайджана начались в 2015 году - после создания президентом Ильхамом Алиевым ОАО «Азеришыг» и передачи этой структуре распределения и продажи электроэнергии по всей стране. Несмотря на то, что реконструкция электросети в Баку и Сумгаите была в значительной степени завершена, в регионах существовали серьезные проблемы с бесперебойным обеспечением населения электроэнергией. Находившаяся долгие годы в эксплуатации, построенная в советское время распределительная сеть устарела, в результате чего часто случались аварии, уровень потерь электроэнергии был высоким.
Однако всего за несколько лет ОАО «Азеришыг» удалось провести широкомасштабную работу, полностью перестроив сеть даже в ряде отдаленных регионов страны. В результате, не допуская никаких преувеличений, можно отметить, что Азербайджан в настоящее время является одной из бывших советских республик, обладающей самой современной сетью электроснабжения. В январе прошлого года президент Ильхам Алиев, принимая новоназначенного руководителя ОАО «Азеришыг» Вугара Ахмедова, отметил проделанную работу, а также указал на необходимость обратить внимание на восстановление электроэнергетического хозяйства, особенно в отдаленных регионах, селах.
В соответствии с задачей, поставленной главой государства, ОАО «Азеришыг» в настоящее время продолжает работы по реконструкции в регионах. Реконструкция электросетей в северо-западных районах страны, повышение качества электроснабжения населения, в том числе туристических и промышленных объектов, также являются прямым толчком к развитию туризма, который становится одним из основных секторов экономики (без учета периода пандемии). А масштабы работ, проводимых в этом регионе, достаточно объемные. Так, только за последний год на территории обслуживания РУЭП «Северо-Запад» реконструировано 16 подстанций, построены и сданы в эксплуатацию две новые подстанции, еще на двух ведутся заключительные отделочные работы.
За последний год полностью кабелизирована и реконструирована сеть 0,4 кВт в четырех жилых массивах. В 18 жилых комплексах проведены работы по реконструкции сети 10/6/0.4 кВт. Значительное снижение потерь произошло за счет замены проводов открытого типа на изолированные кабели и установки счетчиков на уличных стенах с выносом их во дворы. Благодаря реконструкции сети сейчас в отдаленных горных селах этих районов осуществляется бесперебойное электроснабжение абонентов. Аварии, которые раньше часто происходили, обрыв в линиях, замыкания в ветреную погоду сейчас в значительной степени позади.
Станция «Северо-Запад» обеспечивает электроэнергией в общей сложности 202 261 абонента из категории «население», 19 531 - «не население», в общей сложности 221 792 абонента. Для продолжения работ по реконструкции сети в районах, входящих в зону ответственности управления, ОАО «Азеришыг» направляет в регион необходимые материалы и оборудование.
И кадры работ, проделанных за последний год в Северо-Западном регионе...