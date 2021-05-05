В Азербайджане продолжаются работы по реконструкции сетей электроснабжения, в том числе в регионах страны с большим туристическим потенциалом, сообщили haqqın.az в пресс-службе ОАО «Азеришыг».

Согласно информации, в селах Габалинского, Исмаиллинского, Огузского, Шекинского, Балакенского, Загатальского, Гахского районов, входящих в зону ответственности Северо-Западного регионального управления энергоснабжения и продаж (РУЭП), полностью реконструируется 0,4-киловаттная (кВт) сеть. Деревянные опоры заменяют новыми железными опорами, линии электропередач - самоизолирующими проводами, новыми кабелями. Устанавливаются новые комплектные трансформаторные подстанции (КТП), а также обновляются счетчики с размещением их вне дворов.

Отметим, что работы по полной реконструкции электросетей в регионах Азербайджана начались в 2015 году - после создания президентом Ильхамом Алиевым ОАО «Азеришыг» и передачи этой структуре распределения и продажи электроэнергии по всей стране. Несмотря на то, что реконструкция электросети в Баку и Сумгаите была в значительной степени завершена, в регионах существовали серьезные проблемы с бесперебойным обеспечением населения электроэнергией. Находившаяся долгие годы в эксплуатации, построенная в советское время распределительная сеть устарела, в результате чего часто случались аварии, уровень потерь электроэнергии был высоким.

Однако всего за несколько лет ОАО «Азеришыг» удалось провести широкомасштабную работу, полностью перестроив сеть даже в ряде отдаленных регионов страны. В результате, не допуская никаких преувеличений, можно отметить, что Азербайджан в настоящее время является одной из бывших советских республик, обладающей самой современной сетью электроснабжения. В январе прошлого года президент Ильхам Алиев, принимая новоназначенного руководителя ОАО «Азеришыг» Вугара Ахмедова, отметил проделанную работу, а также указал на необходимость обратить внимание на восстановление электроэнергетического хозяйства, особенно в отдаленных регионах, селах.