В Армении возмущены отсутствием термина «военнопленный» в последнем заявлении Минской группы ОБСЕ, передает Panorama.am.

«Надеюсь, представители правящей силы объяснят, почему в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ отсутствует термин «военнопленный»/Prisoner of war (POW) и удерживаемые в Азербайджане армянские военнопленные называются лишь задержанными, арестованными», - пишет политолог Князь Сароян.

Отметим, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов от Российской Федерации, Стефан Висконти от Франции и Эндрю Шефер от США) приветствовали освобождение Азербайджаном задержанных армян - Роберта Варданяна, Самвела Шухяна и Сейрана Тамразяна.

Сопредседатели ранее призывали стороны обмениваться всеми данными, необходимыми для проведения эффективного разминирования, и предпринять конкретные шаги по созданию атмосферы взаимного доверия, способствующей установлению прочного мира путем решения проблем.