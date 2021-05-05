В Баку задержан грабитель
Сотрудники Насиминского 19-го районного отдела полиции провели оперативные мероприятия, в результате которых был задержан грабитель, сообщили в пресс-службе МВД.
Согласно информации, 4 мая на территории Насиминского района из автомобиля «ВАЗ-2107» были украдены 250 манатов. В результате оперативных мероприятий был задержан ранее судимый житель Тертерского района Е.Хыдыров. В ходе следствия было установлено, что он украл в одном из магазинов района 500 манатов, 40 мобильных телефонов и телефонные карты на 4 800 манатов.
Проводится расследование.