В Африке нашли древнейшее захоронение человека

Во время раскопок в пещере Панга-я-Саиди, расположенной недалеко от побережья Кении, исследователи нашли останки ребенка возрастом около 2,5-3 лет. Установить пол погибшего исследователи не смогли, поскольку в раннем возрасте кости мальчиков и девочек практически идентичны, а необходимые для анализа фрагменты ДНК не сохранились. Исследователи назвали обнаруженного малыша Мтото, что в переводе с суахили означает «ребенок». На основании экспертизы ученые пришли к выводу, что он умер около 78 тысяч лет назад во времена среднего каменного века.

Археологи обнаружили самое древнее из известных человеческих захоронений в Африке. Об этом сообщает Reuters.

Лабораторные исследования показали, что останки поместили в погребальную яму в согнутом положении. Под голову ребенку положили опору или подушку, а сверху тело укрыли листьями и шкурами животных, которые к настоящему времени истлели.

Ученые предполагают, что ритуал свидетельствует об особом значении, которое люди того времени придавали погребению. Это может подтвердить гипотезу исследователей о том, что при захоронении проводился особый ритуал, а значит труп был закопан преднамеренно.

По словам археологов, находка представляет особый интерес для ученых. Несмотря на то что корни современного человека происходят из Африки, на этом континенте не удавалось ранее обнаружить останки людей старше 30-40 тысяч лет.