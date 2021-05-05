Амралиев попался на краже меда
В Исмаиллы в отдел полиции поступила информация о краже табачных изделий, денег, спиртных напитков и различных продуктов питания из магазина в селе Бизлан, сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы МВД.
В ходе следствия выяснилось, что кражу совершили житель Балакенского района Мухаммед Амралиев и его знакомый. М.Амралиев был задержан в качестве подозреваемого. Также выяснилось, что они украли 40 кг меда и варенья во дворе одного из домов на территории села.
Проводится расследование.