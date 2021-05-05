Дмитрий Рой, автор haqqin.az 15:31

Совместное заявление СГБ и Генпрокуратуры о завершении расследования уголовного дела по факту участия за материальное вознаграждение в качестве наемников гражданина Ливанской Республики Викена Эулджекджияна и других лиц в террористической деятельности против граждан Азербайджанской Республики в составе организованной группы Западом традиционно было проигнорировано. О двойных стандартах прогрессивной западной общественности в отношении всего комплекса азербайджано-армянских отношений можно говорить столь же бесконечно, как смотреть на текущую реку или горящий огонь. Похоже, на Западе совершенно не понимают, какую змею они пригрели и вскармливают на своей груди. И чем это для них обернётся.

Мифических «сирийских террористов», якобы воевавших на стороне Азербайджана и затем съеденных боевыми кабанами без остатка, вместе с оружием и документами, не видел никто. Но они есть. А вот наемников из Ливана и неонацистскую сволочь из Европы, прибывавшую в Ереван и воевавшую на стороне Армении – видели все. Но их нет. А даже если и есть – это совсем другое дело. И не спрашивайте – почему, там у них в Ереване и кругах международного заармянства своя атмосфера. Настолько духовитая, что здравый смысл в ней не выживает. Есть такое еврейское понятие – «хуцпа». Перевод его как «наглость» сути не отражает. Как заметил один автор, это как если убить своих родителей, а на суде требовать снисхождения, потому что сирота. В Ереване и на Западе сейчас наступило время политической хуцпы. И что характерно – никто не задумывается о последствиях.

В справедливости утверждения экс-главы ЦРУ генерала Дэвида Петреуса о том, что «нельзя договариваться со змеями, что они будут кусать только соседей, змеи вернутся и покусают вашу семью», мир убеждался неоднократно. Всякий раз платя за это кровью. Но Запад продолжает наступать на всё те же грабли. Вам мало было кровавой вакханалии АСАЛА и других армянских террористических группировок, которые поначалу говорили, что их единственная цель – турки, а потом начинали крошить мирных граждан других стран? Вы всерьез считаете, что «освободительное движение армян» рождает героев? Тогда у меня для вас плохие новости. Одичавшие, озлобленные, ни во что не верящие, кроме двум-трем примитивным и скорее всего ложным истинам, готовые в любой момент оборвать чью-то жизнь, нажав на спусковой крючок автомата, люди – вот конечный продукт армянской вседозволенности. 4 000 пропавших без вести азербайджанцев в Первой Карабахской. Это всё, что нужно знать Западу о поведении армянских милитаристов. И в своём отношении к ситуации исходить из этого, а не приветствовать «освобождение Азербайджаном трех плененных армян», как это сделал в своем Twitter госсекретарь США Энтони Блинкен.