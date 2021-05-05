Хайко Маас: Турция - важный союзник Германии по НАТО
Турция - это важный союзник Германии по НАТО, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в Берлине, передает Anadolu.
«Германия всегда подчеркивала этот факт. Значимость Турции в будущем возрастет», - сказал глава германской дипломатии.
Глава МИД Германии также коснулся темы связей между Турцией и Евросоюзом. «2020 год выдался непростым для отношений между ЕС и Анкарой. Похоже, нынешний год будет более позитивным», - сказал Маас.