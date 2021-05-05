Азербайджан - второй после США крупнейший импортер турецкого оружия
Экспорт оборонной и авиационной продукции из Турции в январе-апреле составил почти один миллиард долларов. Такие данные Anadolu приводит со ссылкой на Минторг Турции и Ассамблею экспортеров Турции.
Согласно сообщению, экспорт Турции в апреле вырос на 109 процентов по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 18,8 млрд долларов. Это рекордный за все времена показатель за апрель.
В январе-апреле экспорт Турции составил 68,8 млрд долларов.
Основным импортером продукции оборонного и авиационного сектора из Турции в январе-апреле 2021 года стали США. За указанный период экспорт данного сектора в США вырос на 56 процентов – до 386,113 млн долларов.
Далее следует Азербайджан – 117,315 млн долларов. Вооружение и техника турецкого производства сыграли важную роль в освобождении азербайджанских земель от армянской оккупации в ходе Карабахской войны в 2020 году. Экспорт оборонной и авиационной продукции из Турции в Азербайджан за четыре месяца вырос на 1234 процента.
Далее следует ОАЭ - 90,299 млн долларов, Бангладеш – 57,827 млн долларов и Германия – 50,014 млн долларов.