Азербайджан - второй после США крупнейший импортер турецкого оружия

Экспорт оборонной и авиационной продукции из Турции в январе-апреле составил почти один миллиард долларов. Такие данные Anadolu приводит со ссылкой на Минторг Турции и Ассамблею экспортеров Турции.

Согласно сообщению, экспорт Турции в апреле вырос на 109 процентов по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 18,8 млрд долларов. Это рекордный за все времена показатель за апрель.