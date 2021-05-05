Кочарян идет на выборы в союзе с дашнаками

Партия "Возрождающаяся Армения" примет участие в досрочных парламентских выборах вместе с АРФ "Дашнакцутюн", а блок возглавит экс-президент Роберт Кочарян. Об этом говорится в заявлении партии, передают армянские СМИ.

Согласно документу, данное решение принято в связи со сложившейся в Армении ситуацией и необходимостью совместного противостояния имеющимся вызовам.

Партия "Возрождающаяся Армения" учреждена недавно. Ее возглавляет бывший губернатор Сюникской области Ваге Акопян.