Сахиль Бабаев о важном проекте в сфере соцуслуг

Проводимые реформы направлены на формирование электронной инфраструктуры в сфере социальных услуг, создание современной и гибкой системы управления-мониторинга в этом направлении . Создание единой информационной системы по социальным услугам позволит составить модель карты социальных услуг, охватывающей в режиме реального времени всю информацию об оказываемых услугах.

Как сообщили haqqın.az в пресс-службе министерства, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на онлайн-мероприятии, организованном подведомственным министерству Агентством социальных услуг в связи с презентацией важных проектов и инновационных инициатив в соответствующих сферах.

Министр подчеркнул, что забота президента Ильхама Алиева о социальной сфере позволяет добиться серьезных успехов и в развитии социальных услуг. Он отметил, что за последние два года и в первом квартале текущего года в соответствии с современными требованиями были сданы в эксплуатацию 12 учреждений реабилитации и социального обслуживания, и этот процесс продолжается. В то же время создается механизм оперативного управления социальными услугами на основе современных принципов работы. Основными целями являются повышение качества и оперативности, доступность данных услуг, построение на основе передового мирового опыта работы с людьми, нуждающимися в социальных услугах.

С.Бабаев обратил внимание на процесс перехода к социальной модели в учреждениях социального обслуживания, где в настоящее время более 1200 человек постоянно находятся под защитой государства. Он отметил, что основной целью является усиление социально-реабилитационной работы для интеграции этих людей в общество, для того, чтобы они могли свободно, независимо от других, располагать своей жизнью. Основной целью социальных услуг должно стать достижение позитивных изменений в жизни этих лиц, возвращение их к активной жизни.

Министр отметил, что продолжается работа по социальной поддержке ветеранов Отечественной войны, семей шехидов. Он заявил о важности работы по социально-психологической поддержке этой категории граждан по линии Агентства социальных услуг в поствоенный период, отметил, что эта работа охватывает тысячи людей. Бабаев также подчеркнул, что социальная поддержка семей ветеранов и шехидов станет приоритетным направлением в деятельности.

Затем были проведены презентации на темы «Служба психосоциальной помощи», «Мобильная социальная реабилитация детей в возрасте 0-6 лет с ограниченными возможностями здоровья», «Виртуальная учебная программа по социальной работе», «Оценка уровня социальных услуг и потребностей населения в социальных услугах в Азербайджане» и др.