В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 844 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Согласно данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджан, 2057 пациентов выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 18 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено в общей сложности 324 685 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 301 006 человек благополучно прошли лечение, 4 635 пациентов клиник скончались. Лечение 19 044 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

В стране проведен 3 300 581 тест на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 10 717 - за минувшие сутки.