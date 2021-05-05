Путин о российских вакцинах: Надежны, как автомат Калашникова

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на высказывания за рубежом о том, что российские вакцины от COVID-19 надежны, как автомат Калашникова.

"Наши препараты основаны на технологиях и платформах, которые применялись как раз десятилетиями. Они тоже весьма современные и на сегодняшний день без всякого сомнения являются наиболее надежными и наиболее безопасными", - сказал глава российского государства, его цитирует ТАСС.

"Надежны, как автомат Калашникова. Это не мы сказали, это сказал один из европейских специалистов. И я думаю, он, безусловно, прав", - подчеркнул Путин.