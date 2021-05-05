5 мая состоялась встреча в онлайн-формате с участием руководства, председателя и заместителей С овета Всемирной таможенной организации, сообщили haqqın.az в пресс-службе ГТК.

На мероприятии, в котором приняли участие Генеральный секретарь ВТамО Кунио Микурия, председатель Совета ВТамО Ахмед Аль Халифа и заместители председателя организации по региону, обсуждались повестка дня Политической комиссии 84-й и 138-й сессий ВТамО, предстоящее в июне 2021 года, а также формат заседания.

Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики, возглавляющий Европейский регион организации, представлял первый заместитель председателя комитета, генерал-лейтенант таможенной службы Исмаил Гусейнов. И.Гусейнов рассказал о вопросах сотрудничества между таможенными органами государств-членов Европейского региона и работе, проделанной в процессе подготовки к сессиям, а также высказал свое мнение о повестке дня сессий.

Напомним, что 84-я сессия Политической комиссии пройдет 21-23 июня, а 138-я сессия ВТамО -24-26 июня в онлайн-формате.