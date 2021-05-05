Пашинян заверил Лаврова: Армения будет исполнять все договоренности с Азербайджаном

Ереван готов предпринимать все усилия для выполнения трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

"Хотел бы заверить вас, что Армения и впредь будет принимать все меры для претворения в жизнь договоренностей, достигнутых в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Мы также готовы приложить максимум усилий для того, чтобы обеспечить конструктивный диалог сторон в трехстороннем формате", - заявил Пашинян на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.