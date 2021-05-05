В России зарегистрировали новую вакцину от коронавируса
Однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" зарегистрирована в России, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
"Министерство здравоохранения РФ, НИИ имени Н. Ф. Гамалеи и РФПИ объявляют о регистрации однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" против новой коронавирусной инфекции. Препарат "Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины против коронавируса "Спутник V", - цитирует ТАСС сообщение.
Эффективность однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" составила 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации. Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов.