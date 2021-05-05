В Баку нанесена светящаяся разметка на пешеходных переходах видео
В Баку на пересечении проезжих частей улиц Тебриза и Алияра Алиева нанесена светящаяся разметка, сообщили haqqın.az в пресс-службе БТА.
Согласно информации, для повышения безопасности на пешеходных переходах в Баку применяются новые системы освещения.
«Работы в этом направлении продолжаются. Системы освещения (светодиодные) устанавливаются для того, чтобы водители и пешеходы были внимательны. Они также являются своеобразным стимулом для граждан пользоваться пешеходными переходами», - отмечается в сообщении.