Во время 44-дневной Отечественной войны под руководством президента Ильхама Алиева азербайджанская армия, разгромив оккупационные силы противника, восстановила нашу территориальную целостность. Как в первую так и во вторую Карабахскую войну, семьи шехидов, ветераны, люди, физически и морально пострадавшие в связи со войной, не остались без внимания нашего государства. Решение социальных проблем, обеспечение необходимой медицинской, в том числе и психологической помощи для этой категории людей, которые всегда находились в центре внимания и были окружены заботой главы государства, и этот процесс продолжается также сегодня.

В этом контексте профессиональные клинические психологи и психотерапевты, приглашенные из Турции Министерством по чрезвычайным ситуациям, совместно со специалистами МЧС продолжают психологическую реабилитацию наших граждан, в том числе детей и подростков, испытывающих морально-психологические проблемы в результате Отечественной войны. Так, за прошедший период было оказано более 3600 сеансов психологической помощи 1700 участникам Отечественной войны, ветеранам, членам семей шехидов и другим лицам, пострадавшим от армянского террора, в том числе около 140 детям и подросткам.

В настоящее время работа по оказанию психологической помощи продолжается в городе Баку, охватывает город Габала и северо-западный регион. До этого МЧС также осуществляло психологическую помощь в городах Гянджа, Барда и Ленкорань.