В первый день соревнований на ковер вышли вольники. Азербайджан представляли три спортсмена – Георгий Эдишерашвили (57 кг), Абубакр Абакаров (86 кг) и Вахид Галаев (125 кг).

Сегодня в Софии стартовал Мировой олимпийский квалификационный турнир по борьбе – последний шанс пробиться на Олимпиаду в Токио.

Эдишерашвили и Абакаров пробились в полуфинал и в случае победы обеспечат себе билет в Токио. Напомним, в каждом весе лишь финалисты получают олимпийскую путевку.

Эдишерашвили начал с 1/16 финала, где победил своего земляка Отари Гогаву – 4:0. В 1/8 финала Георгий одолел пакистанца Мухаммеда Билала (6:2), а в четвертьфинале – таджика Магомеда Икрамова (11:4). В рещающем поединке соперником нашего борца будет монгол Бехбайар Эрденебат.

Полуфиналы начнутся сегодня в 20:00 по бакинскому времени.

Абакаров на старте победил израильтянина Юрия Калашникова (8:1), в 1/8 финала легко одолел грузина Сандро Аминашвили (14:3), а в четвертьфинале в упорной борьбе благодаря последнему выигранному баллу оказался сильнее казаха Азамата Даулетбекова (2:2). В полуфинале Абакаров поборется с представителем Словакии Борисом Макоевым.

Увы, в весовой категории до 125 кг на Олимпиаде Азербайджан представлен не будет. Галаев, хоть и победил в 1/8 финала испанца Хосе Васкеса (10:0), в четвертьфинале уступил венесуэльцу Хосе Диасу Роберти (3:3).

Завтра лицензии будут разыграны в женской борьбе, а в субботу – в греко-римской.

До старта нынешнего турнира в активе Азербайджана было пять лицензий. Они на счету Гаджи Алиева (65 кг), Гаджимурада Гаджиева (74 кг), Шарифа Шарифова (97 кг) (все – вольная борьба), Марии Стадник (50 кг, женская борьба) и Ислама Аббасова (87 кг, греко-римская борьба).

Таким образом, завтра и в субботу за лицензии поборются по пять наших спортсменок и спортсменов. Стоит напомнить, что на Олимпиаде в Рио Азербайджан был представлен 14 борцами – 6 вольников, 3 вольницы и 5 классиков. Наши борцы завоевали в Рио 9 медалей.