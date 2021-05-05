В мире резко выросли цены на продовольствие

Мировые цены на продовольствие в апреле 2021 года продолжили расти — уже одиннадцатый месяц подряд, причем значительнее всего выросли цены на сахар, фиксирует Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций.

«Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО в апреле составило 120,9 пункта, что на 1,7 процента выше по сравнению с мартовским показателем и на 30,8 процента выше по сравнению с уровнем соответствующего периода прошлого года. Значение данного индекса, который позволяет ежемесячно отслеживать колебания мировых цен на наиболее ходовые продовольственные товары, достигло самого высокого уровня с 2013 года, однако в номинальном выражении оно все еще на 12 процентов ниже своего исторического максимума, достигнутого в феврале 2011 года», — говорится в сообщении организации.

В частности, отмечает ФАО, индекс цен на сахар за месяц увеличился на 3,9% по сравнению с прошлым месяцем, оказавшись почти на 60% выше, чем в апреле 2020 года.

Индекс цен на растительное масло поднялся в апреле на 1,8% в связи с ростом международных котировок пальмового масла на фоне опасений относительно более медленного, чем ожидалось, роста производства в основных странах-экспортерах.

Кроме того, констатирует организация, индекс цен на мясо повысился на 1,7% по сравнению с мартовским уровнем, значение индекса цен на зерновые выросло в апреле на 1,2% (плюс 26% в годовом сопоставлении), а индекс цен на молочную продукцию увеличился на 1,2% относительно марта.