Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 17:40

Влиятельное американское издание Politico среди вероятных мест встречи двух мировых лидеров Джо Байдена и Владимира Путина указало и азербайджанскую столицу – город Баку. Еще несколько лет назад информация, озвученная влиятельным и информированным изданием, могла бы показаться неожиданной и сенсационной. Однако в период правления президента Ильхама Алиева Азербайджан утвердил себя в уникальной роли моста для межцивилизационного диалога. Согласно алиевской внешнеполитической концепции, Азербайджан в авангарде стран «неприсоединения», выстраивающий равные партнерские отношения с полярными международными геополитическими силами. Баку стал местом международной разрядки. Своеобразной кавказской Швейцарией, в политическом понимании этой метафоры. А ведь когда-то, после распада СССР, в первые годы постсоветского стихийного урагана Баку называли вторым Бейрутом, ареной столкновения великих держав. Многие так и жаждали превратить Баку в центр раздора и войн спецслужб, плацдарм для нанесения смертоносных ударов по вовлеченным в жесткую международную конфронтацию государствам.

Но прошли десятилетия, и Азербайджан стал площадкой для сближения и поиска общих точек соприкосновения, а не противоборства и столкновения хищнических геоэкономических интересов. Это несомненно историческое достижение было обусловлено алиевской концепцией обеспечения баланса интересов. Азербайджан выстроил уникальные партнерские отношения со всеми ведущими субъектами международного сообщества, углубляя взаимное сотрудничество лишь на основе приоритета своих экономических, а затем политических интересов. В отношениях с близкой и дружественной Россией выработан редчайший механизм доверительных личных отношений двух президентов, подкрепленный активным сотрудничеством, непрерывными диалогом и контактами политических элит двух государств. К тому же, Россию с Азербайджаном объединяют социокультурный феномен русского духовного мира и русского языка, взаимопроникновение культур и общность исторической судьбы. Но, вместе с этим, стратегическое партнерство с Россией не ограничивает Азербайджан в широком экономическом взаимодействии с Западом, в первую очередь с США и Великобританией. Азербайджан как ведущая суверенная энергетическая страна с разветвленными транспортными и коммуникационными системами нашел существенное место в западной геоэкономике. При этом открыв новое окно возможностей, которые предлагает Китай со своей стратегией «Один пояс – один путь».