Байден и Путин могут выбрать Баку по горячим следам
Влиятельное американское издание Politico среди вероятных мест встречи двух мировых лидеров Джо Байдена и Владимира Путина указало и азербайджанскую столицу – город Баку.
Еще несколько лет назад информация, озвученная влиятельным и информированным изданием, могла бы показаться неожиданной и сенсационной. Однако в период правления президента Ильхама Алиева Азербайджан утвердил себя в уникальной роли моста для межцивилизационного диалога. Согласно алиевской внешнеполитической концепции, Азербайджан в авангарде стран «неприсоединения», выстраивающий равные партнерские отношения с полярными международными геополитическими силами.
Баку стал местом международной разрядки. Своеобразной кавказской Швейцарией, в политическом понимании этой метафоры. А ведь когда-то, после распада СССР, в первые годы постсоветского стихийного урагана Баку называли вторым Бейрутом, ареной столкновения великих держав. Многие так и жаждали превратить Баку в центр раздора и войн спецслужб, плацдарм для нанесения смертоносных ударов по вовлеченным в жесткую международную конфронтацию государствам.
Но прошли десятилетия, и Азербайджан стал площадкой для сближения и поиска общих точек соприкосновения, а не противоборства и столкновения хищнических геоэкономических интересов. Это несомненно историческое достижение было обусловлено алиевской концепцией обеспечения баланса интересов.
Азербайджан выстроил уникальные партнерские отношения со всеми ведущими субъектами международного сообщества, углубляя взаимное сотрудничество лишь на основе приоритета своих экономических, а затем политических интересов.
В отношениях с близкой и дружественной Россией выработан редчайший механизм доверительных личных отношений двух президентов, подкрепленный активным сотрудничеством, непрерывными диалогом и контактами политических элит двух государств. К тому же, Россию с Азербайджаном объединяют социокультурный феномен русского духовного мира и русского языка, взаимопроникновение культур и общность исторической судьбы.
Но, вместе с этим, стратегическое партнерство с Россией не ограничивает Азербайджан в широком экономическом взаимодействии с Западом, в первую очередь с США и Великобританией. Азербайджан как ведущая суверенная энергетическая страна с разветвленными транспортными и коммуникационными системами нашел существенное место в западной геоэкономике. При этом открыв новое окно возможностей, которые предлагает Китай со своей стратегией «Один пояс – один путь».
Беспрецедентность внешней политики Азербайджана выражается в умении сохранить и приумножить дружественные и партнерские отношения с двумя антагонистическими центрами Большого Востока – Тегераном и Иерусалимом. Мировое экспертное сообщество в недоумении – как можно развивать и совершенствовать стратегию партнерства с одной из сторон, не затрагивая интересов другой? Но величайшее искусство алиевской дипломатии обескураживает и в выстроенной мощной системе взаимодействия со странами Персидского залива, арабского мира, в первую очередь с Саудовской Аравией и ОАЭ. Ведь для этих стран Азербайджан и Турция – единое политическое и культурологическое пространство.
Уникальная по своему мастерству и искусству дипломатия Азербайджана предопределила большой международный успех Баку, избранный Россией и НАТО в качестве площадки для постоянных консультаций, закрытых встреч и напряженных переговоров. В кульминационный момент противостояния России и НАТО, когда сирийская напряженность достигла точки апогея, начальник Генштаба России и командующий войсками НАТО обходили острые углы в центре Баку. Именно в столице Азербайджана две непримиримые и почти враждебные силы сумели договориться и найти компромисс в охваченном пожаре Ближнем Востоке.
Азербайджан в полном понимании этого слова утвердил себя в статусе нейтральной и равноудаленной от всех мировых центров договороспособной и самодостаточной страны. И весьма закономерно, что влиятельные американские СМИ ставят Азербайджан в один ряд со Швейцарией, Финляндией, Австрией и Исландией. Хотя в широком смысле с точки зрения приоритета интересов России Азербайджан – безусловно, более нейтральная страна.
Вполне возможно, что в конечном итоге Путин и Байден выберут другое место для судьбоносной встречи. Которая может вернуть Россию и США к исходной точке концепции Обамы в вопросе перезагрузки отношений. Американские чиновники называют и Рейкьявик, указывая на аналогии исторической встречи Горбачева с Рейганом, открывшей новую веху в мировой истории. Слишком уж велики ожидания от встречи ведущих мировых политиков. Современная мировая напряженность в свете нарастающего коронакризиса оголила нервы политиков в мировых столицах.
Однако факт упоминания Баку в ряду зарекомендовавших своим безукоризненным нейтралитетом ведущих стран Запада свидетельствует о возросшем международном авторитете Азербайджана. Переполняет чувство гордости за страну, независимость которой насчитывает всего 30 лет…