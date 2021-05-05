Уволена первый заместитель главы Сабаила Халида Байрамова
Уволена первый заместитель главы Исполнительной власти Сабаильского района Баку Халида Байрамова. Как сообщает АПА, соответствующий приказ подписал глава ИВ Сабаильского района Вугар Зейналов.
Сообщается, что Х.Байрамова освобождена от занимаемой должности за недочеты в работе.
Отметим, в распространенной накануне Генеральной прокуратурой информации говорится, что было установлено, что Х.Байрамова, злоупотребив служебными полномочиями, позвонила должностному лицу городской поликлиники №1 и потребовала выдать медицинский документ, подтверждающий вакцинацию ее близкого родственника, в то время как тот не был вакцинирован.
В Генпрокуратуре Х.Байрамовой было сделано предупреждение. Также в связи с нарушением требований закона «О правилах этического поведения государственных служащих», в соответствии со статьей 23 Закона «О прокуратуре», в Исполнительную власть Сабаильского района было передано соответствующее представление для принятия мер и привлечения Байрамовой к дисциплинарной ответственности.