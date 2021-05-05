Уволена первый заместитель главы Сабаила Халида Байрамова

Сообщается, что Х.Байрамова освобождена от занимаемой должности за недочеты в работе.

Отметим, в распространенной накануне Генеральной прокуратурой информации говорится, что было установлено, что Х.Байрамова, злоупотребив служебными полномочиями, позвонила должностному лицу городской поликлиники №1 и потребовала выдать медицинский документ, подтверждающий вакцинацию ее близкого родственника, в то время как тот не был вакцинирован.

В Генпрокуратуре Х.Байрамовой было сделано предупреждение. Также в связи с нарушением требований закона «О правилах этического поведения государственных служащих», в соответствии со статьей 23 Закона «О прокуратуре», в Исполнительную власть Сабаильского района было передано соответствующее представление для принятия мер и привлечения Байрамовой к дисциплинарной ответственности.