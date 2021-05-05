«Исламское государство» устроило крупную атаку в Сирии

Боевики террористической организации «Исламское государство» атаковали бойцов проправительственной палестинской бригады «Лива аль-Кудс» в Сирии. Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (Syrian Observatory for Human Rights, SOHR).

По имеющимся данным, крупная атака произошла в восточной части провинции Хомс, когда бойцы «Лива аль-Кудс» прочесывали территории в районе населенного пункта Эс-Сухне, разыскивая ячейки ИГ. В результате нападения погибли трое бойцов, еще 12 получили ранения.

Отмечается, что 4 мая источники сообщили SOHR о том, что боевики ИГ атаковали военную технику, принадлежащую властям и сторонникам действующего режима в восточной части пустыни Дейр-эз-Зор. Указывается, что террористы устроили засаду и открыли огонь из пулеметов.