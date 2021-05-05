Иран отказывается принять требования США

Иран не примет новых требований США и их европейских союзников, выдвинутых в ходе дискуссий по возврату к ядерной сделке. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV со ссылкой на источники.

По их данным, Запад требует от Тегерана уничтожить центрифуги нового поколения, недавно введенные в строй, в обмен на временную приостановку некоторых санкций, связанных с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Согласно СВПД, указывает канал, Иран должен отказаться от использования усовершенствованных центрифуг типа IR-4, IR-6 и IR-9 и оставить их на хранении под наблюдением Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), но не ликвидировать их.

По данным источников телеканала, если Запад будет настаивать на своих требованиях, Иран может отказаться не только от переговоров в Вене, но и вообще от возврата к СВПД.