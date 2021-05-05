В работе Twitter произошел сбой

Пользователи Twitter жалуются на сбои в работе соцсети в ряде стран, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

В частности, жалобы поступают из США, Японии и Великобритании, при этом на территории России жалоб на сбои не поступало. По данным сервиса, в США более половины сообщивших о сбоях пожаловались на работу сайта (69%), у 16% возникли проблемы с приложением для Android, еще у 13% - с авторизацией.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.