НАТО проведет учения с участием 9 тысяч военных

С 20 мая по 22 июня НАТО проведет учения Steadfast Defender 21, в которых поучаствуют до девяти тысяч военнослужащих. Об этом пишет ТАСС.

Учения пройдут на южном флаге альянса, то есть в Румынии, Венгрии, Болгарии и Португалии. Будут отрабатываться переброска американских подкреплений.

Представитель альянса рассказал, что в учениях будут три части. В первой, морской, поучаствуют до 20 кораблей и подводных лодок, 40 самолетов и пять тысяч военных. Во второй, командору-штабных учениях в Венгрии, будут задействованы до трех тысяч военных. В третьей, полевой, в Румынии и Болгарии поучаствуют четыре тысячи военных и шесть тысяч единиц техники.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом заседания Совета ЕС на уровне глав минобороны отметил, что после отвода российских войск из зоны проведения апрельских учений в Крыму и у границы с Украиной еще остаются десятки тысяч военных.