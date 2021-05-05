Лаврова в Баку встретят с просьбой ветераны войны

Организация ветеранов Азербайджана выступила с обращением к главе МИД России Сергею Лаврову. В своем обращении, поступившем в редакцию haqqin.az, азербайджанские ветераны выражают озабоченность из-за пропаганды нацизма со стороны Армении и заявляют о необходимости сноса памятника нацисту Нжде в Ходжавенде.

«Накануне 76-й годовщины исторической победы над фашизмом мы – ветераны Великой Отечественной войны обратились к вам с заявлением о том, что нас беспокоят попытки увековечить в качестве героев армянских приспешников гитлеровского нацизма.

Речь идет о наглом восхвалении нацистских злодеев как в самой Армении, так и в информационно-культурном пространстве России, которая чтит память миллионов людей, убитых фашистами. Мы с горечью обратили ваше внимание на то, что Армения использует ресурсы России для обеления лидеров карательного армянского легиона СС Драстамата Канаяна (Дро) и Гарегина Тер-Арутюняна (Нжде)», - говорится в обращении.

В обращении перечисляются мероприятия, которые организовала армянская диаспора в России для героизации и оправдания этих фашистов. Кроме того, азербайджанские ветераны отмечают необходимость сноса памятника Нжде, установленного в Ходжавенде.

«Доводим до вашего внимания и то, что еще один памятник фашистскому Нжде воздвигнут в Ходжавендском районе, который в свое время был оккупирован Арменией, а в настоящее время находится в зоне ответственности российских миротворцев. Существование такого памятника на территории Азербайджана недопустимо и никогда не может быть признано с точки зрения общечеловеческих и нравственных ценностей не только нашего государства и народа, но и в целом», - говорится в сообщении.

Авторы обращения отмечают, что светлая память о подвиге советского народа и сегодня с большим уважением вспоминается в Азербайджане, а День 9 мая по-прежнему остается одним из самых уважаемых государственных праздников.