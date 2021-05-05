В Азербайджане уволены директора четырех школ

По поручению министра образования в Территориальном центре финансовых расчетов №13 было проведено расследование.

Как сообщает пресс-служба министерства, в ходе расследования был выявлен ряд серьезных нарушений, за допущенные нарушения начальник Территориального центра финансовых расчетов №13 Магеррамов Рагуб Аршад оглу был уволен, заведующему отделом образования Сальянского района Пириеву Худаверди Алиюсиф оглу был вынесен выговор.

Директор полной средней школы №2 села Карабахлы Сальянского района Байрамов Эмин Княз оглу, исполняющий обязанности директора полной средней школы села Ени Улуханлы Гамбаров Лятиф Исбендияр оглу освобождены от занимаемых должностей.

Директору полной средней школы села Чуханлы Сальянского района Гейбатову Фирдовси Алигусейну оглу, директору полной средней школы села I Варлы Назирову Бейляру Мохтабер оглу и директору полной средней школы села Амирварлы Джебраильского района Мамедовой Лятафат Ашир гызы вынесены строгие выговоры с последним предупреждением.

Также по результатам проверок, проведенных отделом образования Масаллинского района, за допущенные в работе недостатки директор полной средней школы №1 города Масаллы Гусейнова Мирханым Мирхабиб гызы и директор полной средней школы №6 города Масаллы Назаров Эльман Эльдар оглу соответствующим приказом Министерства образования были освобождены от занимаемых должностей.