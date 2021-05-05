В целях оперативного и своевременного оформления товаров, перемещаемых через таможенную границу в праздничные нерабочие дни 10, 11, 12 и 15 мая территориальные и специализированные таможенные управления, входящие в структуру Государственного таможенного комитета, будут работать в ежедневном режиме. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Госкомтаможни.

При таможенном оформлении участники внешнеторговой деятельности могут осуществлять таможенные платежи за товары и транспортные средства с помощью сервиса правительственного платежного портала.