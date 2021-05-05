Важные поручения Самира Нуриева по возрождению Карабаха
Для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях в видеоформате состоялось очередное, 5-е заседание Координационного штаба, созданного распоряжением президента Азербайджана от 24 ноября 2020 года, сообщает АзерТАдж.
Открывая заседание, руководитель Администрации президента и штаба Самир Нуриев отметил, что восстановительные и строительные работы на освобожденных территориях всегда находятся в центре внимания главы государства, определены важные направления, связанные с осуществляемой деятельностью.
Самир Нуриев заявил, что, как отметил президент Ильхам Алиев, на освобожденных от оккупации землях со стороны Армении были разрушены наши города и села, исторические и религиозные памятники, что требует осуществления масштабных реставрационных работ и работ по планированию.
На заседании были обсуждены такие имеющие решающее значение на оккупированных территориях вопросы, как очистка от мин, работы, проводимые по подготовке государственной программы ”Восстановление и устойчивое развитие освобожденных территорий Азербайджанской Республики на 2021-2025 годы“, возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные края, энергообеспечения на освобожденных территориях и, в частности, ”зеленой энергии", вопросы градостроительства и строительства транспортно-коммуникационной инфраструктуры, и даны соответствующие поручения.
Были также заслушаны доклады о работе, проделанной в рамках исследовательской работы “Подготовка предложений по прогнозированию и эффективной организации репатриации на постконфликтные территории Азербайджана”, проводимой Университетом ADA.
На заседании была подчеркнута важность проведения работ в соответствии с поручениями главы государства, с учетом скорости и качества.