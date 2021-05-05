Важные поручения Самира Нуриева по возрождению Карабаха

Открывая заседание, руководитель Администрации президента и штаба Самир Нуриев отметил, что восстановительные и строительные работы на освобожденных территориях всегда находятся в центре внимания главы государства, определены важные направления, связанные с осуществляемой деятельностью.

Для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях в видеоформате состоялось очередное, 5-е заседание Координационного штаба, созданного распоряжением президента Азербайджана от 24 ноября 2020 года, сообщает АзерТАдж.

Самир Нуриев заявил, что, как отметил президент Ильхам Алиев, на освобожденных от оккупации землях со стороны Армении были разрушены наши города и села, исторические и религиозные памятники, что требует осуществления масштабных реставрационных работ и работ по планированию.

На заседании были обсуждены такие имеющие решающее значение на оккупированных территориях вопросы, как очистка от мин, работы, проводимые по подготовке государственной программы ”Восстановление и устойчивое развитие освобожденных территорий Азербайджанской Республики на 2021-2025 годы“, возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные края, энергообеспечения на освобожденных территориях и, в частности, ”зеленой энергии", вопросы градостроительства и строительства транспортно-коммуникационной инфраструктуры, и даны соответствующие поручения.

Были также заслушаны доклады о работе, проделанной в рамках исследовательской работы “Подготовка предложений по прогнозированию и эффективной организации репатриации на постконфликтные территории Азербайджана”, проводимой Университетом ADA.

На заседании была подчеркнута важность проведения работ в соответствии с поручениями главы государства, с учетом скорости и качества.