В Германии одобрили привилегии для привитых от коронавируса

Депутаты бундестага одобрили распоряжение правительства Германии о наделении привитых и переболевших коронавирусом граждан привилегиями на период карантинных ограничений из-за пандемии, сообщает Deutsche Welle.

В частности, для таких жителей ФРГ будут частично отменены запреты на передвижения по стране, посещение торговых центров, магазинов и кафе, а также социальные контакты с друзьями и родственниками. При этом они так же, как и остальные немцы, будут обязаны носить защитные маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию.

Отмечается, что документ может вступить в силу уже с 9 мая, если получит одобрение верхней палаты парламента — бундесрата. Для подтверждения вакцинации граждане будут получать специальные ковид-паспорта. Всего в стране к настоящему времени было зафиксировано почти 3,5 миллиона случаев заражения коронавирусом. За последние сутки число заболевших выросло более чем на 22 тысячи.