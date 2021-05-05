Экономист назвал находящиеся под угрозой валюты

Валюты тех стран, где наблюдаются высокие показатели заболеваемости коронавирусом, находятся под угрозой. Об этом заявил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский, пишет «Российская газета».

Он уточнил, что речь идет о Турции и Индии. По прогнозам эксперта, при продолжающемся ухудшении ситуации в Турции турецкая лира может опуститься до 8,6 единиц за доллар. В свою очередь, рупия уже потеряла около 5% стоимости и, как заявил эксперт, может продолжить дешеветь.

Наиболее устойчивой валютой Переславский считает австралийский доллар. Также экономист прокомментировал ситуацию с американским долларом, евро и рублем.

«Начнем с главной резервной валюты. Два ключевых события, которые могут несколько укрепить доллар относительно других ведущих мировых валют, — это выступления министра финансов США Джанет Йеллен и Чарльза Эванса, главы Федерального резервного банка Чикаго», — сказал Переславский.