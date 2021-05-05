Британцы потребовали перенести финал Лиги чемпионов из Турции

В Великобритании потребовали перенести финал Лиги чемпионов сезона-2020/2021 из турецкого Стамбула из-за высоких показателей заболевания коронавирусом. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, британские политики посчитали, что турнир необходимо провести у них в стране, так как за трофей поспорят два английских клуба.

Отмечается, что из-за ограничений на поездки зарубеж многие болельщики не смогут посетить финал. «Астон Вилла» уже обратилась в УЕФА с предложением сделать ее домашнюю арену местом проведения решающего матча.