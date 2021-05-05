Леонид Швец, автор haqqin.az 22:07

Сообщения с просторов пролива Ла-Манш в последнее время звучали тревожно и абсурдно: французские рыболовные судна блокировали порт Сент-Хелиер острова Джерси, Британия отправила к Джерси свои патрульные корабли, Франция ответила на отправку британских кораблей своими кораблями. Будто речь идет не о 21 веке, а о континентальной блокаде Британии времен императора Наполеона. На самом деле, конечно, все не так страшно, как могло кому-то показаться, но и весьма ненормально по сравнению с тем, как могло бы быть в отношениях между странами – тесными соседями. Виной всему оказался тот самый Брекзит, заставивший пересматривать привычные, установившиеся за десятки лет существования Европейского союза практики.

Французские рыбаки в один не очень прекрасный день узнали, что для промысла у берегов острова Джерси им отныне нужна специальная лицензия. Никто заранее их об этом не предупредил. Больше того, условия лицензии таковы, что лишали возможности заниматься привычным делом до 80% рыбацких суден, которые не соответствовали вдруг появившимся требованиям. Возмущенные французы тогда и устроили демарш в порту острова Джерси. Правда, настоящей блокады они не предпринимали и судоходству не препятствовали, но присутствовали зримо, особенно когда некоторые стали жечь файеры. Тогда как раз, опасаясь инцидентов, туда же отправились британские патрульные корабли, а вслед за ними, для равновесия, и французские, благо что до французского берега от острова Джерси 22 километра, а до английского – 160.