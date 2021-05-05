Морское сражение у острова Джерси наши подробности
Сообщения с просторов пролива Ла-Манш в последнее время звучали тревожно и абсурдно: французские рыболовные судна блокировали порт Сент-Хелиер острова Джерси, Британия отправила к Джерси свои патрульные корабли, Франция ответила на отправку британских кораблей своими кораблями. Будто речь идет не о 21 веке, а о континентальной блокаде Британии времен императора Наполеона.
На самом деле, конечно, все не так страшно, как могло кому-то показаться, но и весьма ненормально по сравнению с тем, как могло бы быть в отношениях между странами – тесными соседями. Виной всему оказался тот самый Брекзит, заставивший пересматривать привычные, установившиеся за десятки лет существования Европейского союза практики.
Французские рыбаки в один не очень прекрасный день узнали, что для промысла у берегов острова Джерси им отныне нужна специальная лицензия. Никто заранее их об этом не предупредил. Больше того, условия лицензии таковы, что лишали возможности заниматься привычным делом до 80% рыбацких суден, которые не соответствовали вдруг появившимся требованиям. Возмущенные французы тогда и устроили демарш в порту острова Джерси. Правда, настоящей блокады они не предпринимали и судоходству не препятствовали, но присутствовали зримо, особенно когда некоторые стали жечь файеры.
Тогда как раз, опасаясь инцидентов, туда же отправились британские патрульные корабли, а вслед за ними, для равновесия, и французские, благо что до французского берега от острова Джерси 22 километра, а до английского – 160.
Интересно, что Джерси не является частью Великобритании и никогда не был частью Евросоюза, из которого Великобритания вышла. У него особый статус коронной территории и значительная внутренняя автономия. Но внешнюю политику острова определяет британское правительство, и оно встало на защиту инициативы джерсийцев требовать лицензии у французов. В свою очередь, французское правительство поддержало своих рыбаков и даже на всякий случай напомнило островитянам, что энергоснабжение Джерси осуществляется с французской территории. Французов поддержал и Евросоюз, заявивший, что в соглашении о Брекзите не было пунктов об ужесточении условий для рыбной ловли у берегов Джерси.
Конечно, все стороны удерживаются от резких заявлений и призывают друг друга побыстрее решить возникший спор. Джерсийцы говорят, что готовы облегчить условия приобретения лицензий. Но само по себе возникновение этой неприятной истории указывает на то, что даже между старожилами демократической Европы существует неожиданно высокий уровень взаимного недоверия, и грань, за которой приходят в действие военные корабли, пусть это и небольшие патрульные катера, не собиравшиеся применять оружие, совсем тонкая.
В разговорах о Брекзите, еще до проведения самого референдума, нередко звучала тема справедливого ведения рыбной ловли для английских рыбаков, которые якобы вынуждены делиться потенциальным уловом с иноземцами. Поэтому неудивительно стремление джерсийцев на практике ощутить преимущество нового положения вещей. А вышло как-то нехорошо. Не по-европейски.