США оценили сроки вывода американских войск из Афганистана

Председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли оценил сроки вывода американских войск из Афганистана. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, командование ВС уверено, что сможет вывести войска из Афганистана, как и запланировано, к сентябрю. «Я не хочу публично называть точные даты наших основных этапов, потому что есть множество факторов, которые будут влиять на конечный результат», — подчеркнул генерал.

Милли также подчеркнул, что с момента начала процесса вывода войск не было совершено ни одного нападения на силы США и коалиции.