Турция выразила недовольство Латвии

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел встречу с заместителем премьер-министра - министром обороны Латвии Артисом Пабриксом. Об этом говорится в сообщении Минобороны Турции.

В ходе встречи, которая проходила в режиме видеоконференции, стороны обменялись мнениями по вопросам двусторонней и региональной обороны, безопасности, сотрудничества в сфере оборонной промышленности и НАТО.

Между тем в своем другом сообщении Министерство национальной обороны Турции осудило решение парламента Латвии по событиям 1915 года.

«Мы отвергаем и не признаем решение правительства Латвии о так называемом «геноциде», говорится в сообщении оборонного ведомства, размещенном в Twitter.