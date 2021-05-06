Пожар уничтожил половину российской деревни

Следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц после пожара, уничтожившего половину деревни Каракуль в Омской области. Об этом в четверг, 6 мая, сообщается на сайте регионального СУ СК России.

Инцидент произошел днем 6 мая в деревне, расположенной в 270 километрах от Омска, где в 33 домах проживают около 60 человек. В результате пожара сгорели 25 строений, в том числе 14 жилых домов, где, предварительно проживали, 17 человек. По предварительным данным прокуратуры Омской области, причиной пожара стало возгорание камыша около деревни, передает ТАСС.

В совершении преступления подозреваются чиновники администрации Уленкульского сельского поселения, проводятся следственные действия. Кроме того, уточнили в СК, следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников ведомств, отвечающих за контроль и надзор за пожарной безопасностью.