На Олимпиаде в Токио сборная Азербайджана по вольной борьбе будет представлена лишь тремя спортсменами.

Это стало известно сегодня, после того, как ни один из трех наших вольников не смог завоевать лицензию на Мировом олимпийском квалификационном турнире в Софии. Таким образом, летом в Токио выступят только Гаджи Алиев (65 кг), Гаджимурад Гаджиев (74 кг) и Шариф Шарифов (97 кг).

Три вольника на Олимпиаде – это худший показатель в истории азербайджанской вольной борьбы! Начиная с 1996 года, когда Азербайджан впервые начал выступать на Олимпиадах отдельной командой, никогда у нас не было такой малочисленной команды.

В 1996 году в Атланте Азербайджан представляли шесть борцов вольного стиля. Столько же спортсменов было в Сиднее-2002, Лондоне-2012 и Рио-2016. В Афинах-2004 у нас было четыре вольника, а в Пекине-2008 – семь.

Интересно, что в Атланте первую в истории Азербайджана и единственную на той Олимпиаде медаль завоевал Намик Абдуллаев, который сейчас является главным тренером сборной Азербайджана. Увы, под его руководством наша команда проваливает турнир за турниром. После декабрьского Кубка мира в Белграде были еще Европейская олимпийская квалификация в Будапеште, чемпионат Европы в Варшаве и вот теперь Мировой квалификационный турнир в Софии.

В Рио азербайджанские вольники завоевали пять медалей. А в Токио у нас в лучшем случае будет три награды. Но в максимальный результат верится с трудом, учитывая сумасшедшую конкуренцию на Олимпиаде.