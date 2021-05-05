В США усомнились в официальных данных о смертности от COVID-19

Американский Институт измерения показателей и оценки состояния здоровья (IHME) усомнился в официальных данных о смертности от COVID-19. Об этом сообщается на сайте института.

В IHME отметили, что с начала пандемии от коронавирусной инфекции скончались около 6,9 миллиона человек во всем мире. Однако, по последним официальным данным, число жертв COVID-19 в мире составляет 3,2 миллиона человек.

В заявлении института уточняется, что опубликованные данные включают только летальные случаи, непосредственно связанные с коронавирусной инфекцией, при этом экспертами не учитывались летальные случаи из-за перегрузки системы здравоохранения во время пандемии.