Пентагон раскрыл планы насчет неуправляемой китайской ракеты

Глава Пентагона Ллойд Остин раскрыл планы насчет неуправляемой китайской тяжелой ракеты-носителя Long March 5B, которая вышла из-под контроля после запуска. Он заявил, что сбивать ее не планируется, передает ТАСС.

По словам Остина, ракета упадет между 8 и 9 мая.

«У нас нет плана сбивать ракету. Мы надеемся, что она упадет там, где не нанесет никому ущерба. Надеемся, что в океане или в другом подобном месте», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов, добавив, что у США есть возможности сбить ее.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал возможную дату падения на Землю китайской тяжелой ракеты-носителя Long March 5B, которая вышла из-под контроля после запуска. По его словам, специалисты корпорации считают, что 18-тонная ступень может сойти с орбиты и упасть на Землю в субботу, 8 мая.

При этом 5 мая представитель Пентагона Майк Ховард также заявлял, что ракета войдет в атмосферу приблизительно 8 мая.