Ученые назвали признаки тяжелой формы коронавируса

Количество Т-лимфоцитов (Т-киллеров) в крови пациента, зараженного коронавирусной инфекцией, является биомаркером, который способен предсказать тяжесть течения заболевания на ранней стадии. Об этом сообщает Mirage News со ссылкой на исследование команды под руководством профессора Буркхарда Бехера из Института экспериментальной иммунологии Цюрихского университета в сотрудничестве с учеными из Франции и Германии.

Специалисты обнаружили, что биомаркером течения COVID-19 может быть количество естественных Т-лимфоцитов (Т-киллеров) в крови. Отмечается, что эти клетки относятся к типу белых кровяных телец и являются частью раннего иммунного ответа. По словам исследователей, новый тест на биомаркеры поможет клиницистам принимать решение о том, какой тип лечения необходимо использовать конкретного пациента, а также стоит ли переводить зараженного в отделение интенсивной терапии.

Бехер уточнил, что иммунные реакции на различные пневмонии очень похожи и являются частью общей воспалительной реакции организма. Это часто наблюдается у больных в отделениях интенсивной терапии. «Однако когда дело доходит до COVID-19, Т-клетки и естественные клетки-киллеры демонстрируют уникальное поведение и описывают своего рода паттерн в иммунной системе — иммунную сигнатуру, специфичную для COVID-19», — добавил он.