Икрам Нур, автор haqqin.az 01:41

В ночь на среду, 5 мая, израильские ВВС нанесли удар по цели в районе Латакии, на северо-западе Сирии. Сирийская сторона утверждает, что был атакован «завод по производству пластмассовых изделий». А началась эта история 22 апреля, когда несколько обломков сирийской зенитной ракеты С-200 пролетели большую часть Израиля и разорвалась относительно неподалеку от ядерного центра в Димоне.

Кстати, в самом Израиле его официально называют «текстильным предприятием». И теперь наблюдателей гложет вопрос – что же такое на самом деле «завод по производству пластмассовых изделий» в районе Латакии, на северо-западе Сирии, который является самым сердцем режима Асада, и близок к российским военным объектам? Впрочем, вряд ли этот вопрос так уж важен. Поскольку полностью перекрывается другим. В своей время, ещё в начале российской экспедиции, Москва устами своих военных категорически заявляло: «Сирийское небо закрыто для иностранных самолётов полностью. Да что самолёты – там и муха не пролетит». И правило это соблюдается неукоснительно. За одним, правда, исключением – если эта «муха» не из Израиля. Для израильской же – вся территория Сирии открыта. И ни объектам Хизбаллы, ни базам иранского корпуса стражей исламской революции от ударов с воздуха, не спрятаться, не скрыться. А поскольку современный авианалёт – это не бомбёжка по площадям, а точечные удары, то и израильские группы авианаводчиков, судя по всему, свободно работают на сирийской территории, активно действуя то сами, то с помощью агентуры из местных. Хизбалла и хотела бы создать хоть какую-то систему ПВО вокруг своих объектов – но у неё нет для этого ни современных вооружений, ни специалистов соответствующего уровня. Сирийские зенитчики, хоть им и предлагают повышенные оклады – от участия в этом отказываются. На устаревших системах ПВО, которые находятся в их распоряжении, выходить «в поле» против израильских ВВС – откровенное самоубийство.

К тому же играет свою роль и психологическая война – израильтяне через свою агентуру в Сирии уже неоднократно предупреждали, что их сбитый самолёт повлечет за собой персональную охоту за расчетом ПВО. Насколько это соответствует действительности – никто не знает, но опасаются. Иран в ярости и всё громче обвиняет Россию в нарушении «союзнических обязательств». Впрочем, не переходя неких границ, поскольку Москве есть, что ответить. Российская сторона совершенно не в восторге от того, что Тегеран откровенно теснит российский бизнес в Сирии, активно задействуя для этого своих агентов влияния в Дамаске. Таких, например, как экс-премьер Имад Хамис, при котором был подписан масштабный пакет ирано-сирийских соглашений, в частности:

- право на добычу фосфатов иранскими бизнесменами, аффилированными с «Хатам аль-Анбия» (экономический департамент КСИР); - монопольное положение иранских операторов на рынке сотовой связи и коммуникаций Сирии; - выделение Ирану 5 000 гектаров плодородных земель для создания сельскохозяйственных предприятий; - реализацию проектов в энергетической сфере которые, предусматривающие варианты экспорта иранской электроэнергии через Ирак в Сирию и далее в Ливан; - реализацию проекта стратегической трассы Тегеран-Дамаск; Хамиса отправили в отставку, но ситуация если и изменилась – то не слишком радостна для российского бизнеса. А тут подоспела и новая неприятность – начало активной реализации программы заселения иранскими прокси из числа шиитов суннитских земель. Режим Асада у суннитов земли и имущество отбирает – и передаёт иранским прокси, тем самым, оплачивая их услуги.

Прогноз российского генерала Сергея Чваркова, в 2016-м году руководившего Центром примирения враждующих сторон (ЦПВС) сбывается на 100%. Напомню, что генерал Чварков говорил о том, что дальнейшее усиление влияния Ирана на территории Сирии может создать ситуацию, в которой, во-первых, снятие санкций, наложенных США на правительство арабской республики будет невозможным. А, во-вторых, присутствие большого числа иранских прокси в Сирии усложняет процесс политического урегулирования в стране. В Кремле, таким образом, накапливается раздражение действиями Ирана в Сирии. И уж кому-кому, а Тегерану не стоит обвинять Москву в нарушении союзнических обязательств. Мало того, что и сам в этом отношении не безгрешен, так ещё и в погоне за собственными амбициями откровенно «кидает» Россию. А воевать за иранские интересы в Дамаске российская сторона никогда не собиралась, не было такого уговора.