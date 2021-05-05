Из Национальной библиотеки Испании пропали пять книг Галилея
Из Национальной библиотеки Испании пропали пять книг итальянского ученого Галилео Галилея, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство культуры.
В библиотеке не могут найти почти 15 тысяч книг и документов, внесенных в базу. Из них особую ценность представляют 54 — их стоимость превышает пять тысяч евро. Большая часть из них пропала в 1980-1990-х годах, главным образом, во время кражи 1987 года, говорится в апрельском отчете библиотеки.
Список всех ценных пропавших книг был передан Национальной полиции.