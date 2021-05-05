Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 03:20

Афганские военные заявили о проведении серии операций против боевиков движения «Талибан». По утверждению силовиков, за прошедшие сутки только на юге страны им удалось ликвидировать более ста талибов. «Талибан», в свою очередь, совершил серию нападений в четырех провинциях. За несколько дней боев погибли тридцать семь силовиков.

А процесс вывода войск США и НАТО из Афганистана, между тем, набирает обороты. Появились сообщения о том, что талибы и американцы ведут переговоры о полном выводе американских войск из Афганистана к июлю, а не к 11 сентября, как это планировалось ранее – и если это соответствует действительности, то Талибану удалось «прогнуть» американцев под себя. Позиция талибов категорическая – никаких переговоров о мире, пока иностранные войска находятся на афганской территории. Что служит основанием для самых пессимистических прогнозов. И американцы, и официальный Кабул не скрывают опасения, что с выводом войск США и НАТО гражданская война вспыхнет с новой силой. И с совершенно непредсказуемым итогом, поскольку надежд на то, что правительственная армия сумеет сдержать натиск талибов, уже чувствующих на губах солоноватый от крови вкус победы – не так уж и много. «Я бы не назвал это концом света для нашего народа, но это будет очень сложно. Поэтому все внимание должно быть сосредоточено на достижении мира. Это касается не только нас, но и другой стороны», - считает председатель Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдалла Абдалла. И в этом – вся трагедия этой страны: о мире говорят все, но поступиться своим амбициями и претензиями не желает никто, ни Талибан, ни официальный Кабул.

В предстоящие месяцы об Афганистане и ситуации вокруг него нам придётся говорить много – а потому совершенно необходимо обозначить несколько принципиальных моментов. Война здесь уже давно питает сама себя – и именно в этом основная причина её продолжительности: ресурсов всё меньше, и за каждый финансовый поток идёт ожесточённая борьба – будь это производство наркотиков, «освоение» иностранной помощи, вроде как направляемой на реконструкцию, или же участие во вполне легальном бизнесе. На днях пришло сообщение о том, что Национальная энергетическая компания Афганистана DABS привлекла талибов для сбора платежей за электроэнергию в провинциях Фарьяб, Кундуз, Баглан, Гильменд, Бадгис и Герат. «Собираемый талибами доход на подконтрольных им территориях составляет 15-20% общих поступлений DABS», — заявил эксперт в области энергетики Фаиз Мухаммад Задран. И это – новая реальность ситуации в Афганистане, когда параллельно существуют два квазигосударства. Каждое из которых не желает делиться своими доходами с другим. Американское присутствие дало возможность тем, кто сейчас у власти, откусить себе вкусные и нажористые источники дохода. Талибану это крайне обидно, поскольку именно это движение считает себя выразителем глубинных чаяний афганцев. А значит, как «истинные патриоты Афганистана», и должны получать основные доходы.