В Баку стартует Кубок мира Первое крупное соревнование в пандемию
Сегодня в Азербайджане стартует первое международное соревнование в период пандемии.
На Национальной гимнастической арене начинается Кубок мира по художественной гимнастике. Соревнования будут проходить в течение трех дней и завершатся 9 мая.
Напомним, 13 апреля Оперативный штаб при Кабинете министров разрешил проведение в Баку Кубка мира, а также чемпионата мира по спортивной аэробике, который пройдет в третьей декаде мая. Оперштаб одобрил проведение Кубка мира и чемпионата мира с учетом того, что эти соревнования были перенесены с прошлого года. Также учитывалось, что стартующий сегодня Кубок мира является квалификационным на Олимпиаду в Токио и его проведение обязательно.
Кубок мира начнется сегодня в 10:00. Первыми стартуют индивидуальные соревнования. Гимнастки покажут упражнения с обручем и мячом. А в 18:15 начнутся состязания групп, которые выступят сегодня с пятью мячами.
8 мая индивидуалки покажут упражнения с булавами и лентой, а группы – с тремя обручами и двумя парами булав. 9 мая состоятся отдельные финалы.
Азербайджан в индивидуальных соревнованиях представят Зохра Агамирова и Арзу Джалилова, а в групповых – команда в составе Зейнаб Гумматовой, Марьям Сафаровой, Дарьи Сорокиной, Ляман Алимурадовой и Елизаветы Лузан. Всего в Баку ожидается выступление 167 гимнасток из 35 стран.
Естественно, соблюдаются все пандемийные требования. Тесты на COVID-19 сдают не только участницы, но и представители СМИ, желающие освещать соревнования с места событий.
Также важно подчеркнуть, что приезд иностранных делегаций благоприятно скажется на финансовом положении бакинских отелей, которые вот уже больше года пустуют в связи с отсутствием туристов. Приехавшие команды сами оплачивают свои расходы, и некоторые гостиницы специально возобновили свою работу, чтобы принять гостей.
Как это обычно бывает во время соревнований в Баку, все участники довольны организацией и уровнем приема. Так, старший тренер сборной Украины и первый вице-президент Федерации гимнастики Украины Ирина Дерюгина разместила в своем фейсбуке видео, в котором выражает свой восторг Национальной гимнастической ареной и задается вопросом, почему такого зала нет в Украине.
«Каждая украинская гимнастка и каждый тренер мечтают, чтобы в Киеве был такой зал, - говорит опытная специалистка. – Здесь постоянно проходят чемпионаты мира по всем гимнастическим дисициплинам. Тут тренировочные восемь ковров, там офис Федерации гимнастики Азербайджана, а там гимнастки учатся.
Я могу только сказать спасибо правительству Азербайджана за то, что они построили такой зал. Тренироваться сюда приезжают гимнастки из многих стран, потому что у них дома нет таких условий. В Украине их тоже нет».