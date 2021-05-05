На Национальной гимнастической арене начинается Кубок мира по художественной гимнастике. Соревнования будут проходить в течение трех дней и завершатся 9 мая.

Напомним, 13 апреля Оперативный штаб при Кабинете министров разрешил проведение в Баку Кубка мира, а также чемпионата мира по спортивной аэробике, который пройдет в третьей декаде мая. Оперштаб одобрил проведение Кубка мира и чемпионата мира с учетом того, что эти соревнования были перенесены с прошлого года. Также учитывалось, что стартующий сегодня Кубок мира является квалификационным на Олимпиаду в Токио и его проведение обязательно.

Кубок мира начнется сегодня в 10:00. Первыми стартуют индивидуальные соревнования. Гимнастки покажут упражнения с обручем и мячом. А в 18:15 начнутся состязания групп, которые выступят сегодня с пятью мячами.

8 мая индивидуалки покажут упражнения с булавами и лентой, а группы – с тремя обручами и двумя парами булав. 9 мая состоятся отдельные финалы.