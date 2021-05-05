Эмираты и Саудовская Аравия пригрозили тюрьмой за умышленное заражение COVID

Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия ввели штрафы в размере до $133 тыс. и тюремное наказание сроком до пяти лет за умышленное заражение других коронавирусом. Как передает ТАСС, об этом сообщили уполномоченные органы этих стран.

По информации Министерства иностранных дел Саудовской Аравии, самый крупный штраф грозит за распространение слухов и заведомо ложной информации о пандемии COVID-19 - до $266 тыс. За умышленное заражение других коронавирусом грозит штраф в размере до $133 тыс. В ОАЭ за умышленное заражение коронавирусом грозит штраф в размере до $27 тыс.

В ОАЭ за сутки зафиксированы 1,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев с начала пандемии превысило 530,9 тыс., 1,6 тыс. человек скончались.

В Саудовской Аравии за сутки зафиксирована 1 тыс. новых случаев, общее число с начала пандемии превысило 423,4 тыс., 7 тыс. человек скончались.